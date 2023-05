Freizeitpädagogen gehen auf die Straße

Die Freizeitpädagogen mehrerer Bundesländer gehen gegen eine geplante Reform ihres Berufsbildes auf die Straße. Ein noch im Diskussionsstadium befindlicher Gesetzesentwurf des Bildungsministeriums sieht vor, dass sie zu "Assistenzpädagogen" werden und etwa auch im Lernteil von ganztägigen Schulformen zum Einsatz kommen sollen. Außerdem sollen sie in ein anderes Gehaltsschema fallen. Matura soll Voraussetzung für die Ausbildung werden, deren Dauer dafür halbiert werden soll.

In Wien wird das Personal von "Bildung im Mittelpunkt" (BiM), das an 142 öffentlichen Volksschulen den Freizeitteil gestaltet, am 1. Juni ab 15 Uhr eine öffentliche Betriebsversammlung am Stephansplatz abhalten. Am selben Tag wird laut der Gewerkschaft GPA auch in Salzburg demonstriert. Tags darauf gehen die Freizeitpädagoginnen und -pädagogen in Kärnten auf die Straße, am 15. Juni in der Steiermark. Was das konkret für die Betreuung an den einzelnen Standorten bedeutet, konnte die GPA auf APA-Anfrage noch nicht sagen.