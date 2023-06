Freizeitpädagogen dürfen am 15. Juni streiken

Die Gewerkschaft GPA hat den gegen die Reform ihres Berufsbilds protestierenden Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen die Freigabe für ihre am 15. Juni geplanten Warnstreiks erteilt. Bereits Ende Mai hatten sie gegen ihre Umwandlung zu "Assistenzpädagoginnen und Assistenzpädagogen" protestiert. Mit der Maßnahme sollen die derzeit unterschiedlichen Berufsbilder in der schulischen Tagesbetreuung vereinheitlicht werden.

Die Berufsgruppe der Freizeitpädagoginnen und -pädagogen war vor rund zehn Jahren geschaffen worden, um trotz Lehrermangels den Personalbedarf beim Ausbau der schulischen Tagesbetreuung decken zu können. Damit gibt es aber nun an den Schulen drei verschiedene Personengruppen, die am Nachmittag für die Schüler zuständig sind. Neben den Lehrern sind dies Erzieher und eben die Freizeitpädagogen. Letztere dürfen aber "nur" die Freizeitgestaltung übernehmen. In der individuellen Lernzeit, in der die Schüler unter fachlicher Hilfestellung ihre Hausaufgaben erledigen, dürfen nur Lehrer und Erzieher eingesetzt werden.