Freisprüche im Prozess gegen Ex-BVT-Spionagechef

Der Prozess gegen den ehemaligen Spionagechef im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Donnerstagnachmittag mit Freisprüchen zu Ende gegangen. Der Hauptangeklagte, dem vorgeworfen wurde, er habe Delegationen aus Nordkorea unrechtmäßig überwacht, wurde ebenso von sämtlichen Vorwürfen freigesprochen wie sein Schwiegervater und ein weiterer Beamter des Verfassungsschutzes. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

In dem Prozess war es vor allem um die fehlenden Meldungen der beiden BVT-Beamte an den Rechtsschutzbeauftragten gegangen. Dazu hielt Richter Christoph Zonsics-Kral in seiner Urteilsbegründung fest, dass es im Erlass "keine eindeutige Regelungen" gegeben habe. Das sei vergleichbar, wie wenn man ein Röntgenbild abdeckt, einem Arzt zeigt und dann einen Befund will. Abgesehen davon hätten sämtliche Zeugen die unterschiedlichsten Versionen aufgezeigt, in welcher Art und Weise diese Meldungen zu erfolgen haben. Es herrschte "keine Klarheit" und man konnte "durchaus chaotische Zustände" feststellen, erklärte der Richter. "Die Motivlage, der Vorsatz und die subjektive Tatseite ließen sich im Zweifel nicht feststellen." Die Angaben der Beschuldigten seien "lebensnah und glaubhaft" gewesen.