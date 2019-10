Freisprüche im BEWAG-Prozess nun rechtskräftig

Die vorige Woche im BEWAG-Prozess gefällten Freisprüche für Ex-BEWAG-Chef Hans Lukits und zwei Mitangeklagte sind rechtskräftig. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), deren Vertreter nach der Urteilsverkündung keine Erklärung abgab, habe kein Rechtsmittel eingelegt, teilte der Vizepräsident des Landesgerichts Eisenstadt, Bernhard Kolonovits, am Mittwoch auf APA-Anfrage mit.

Nun könne er "wirklich wieder ein neues Leben beginnen und in die Zukunft blicken", hatte sich Lukits nach der Urteilsverkündung erleichtert gezeigt. Der Ex-BEWAG-Chef, der in dem Verfahren von Beginn an seine Unschuld betont hatte, kündigte an, wieder seine unternehmerischen Aktivitäten aufzunehmen.