Freispruch von versuchter Anstiftung zum Mord an Ex-Frau

Ein 69-jähriger Wiener ist am Dienstag am Landesgericht für Strafsachen vom Vorwurf freigesprochen worden, einen vermeintlichen Killer auf seine Ex-Frau angesetzt zu haben. Die Abstimmung der acht Geschworenen fiel im dem Prozess um versuchte Bestimmung zum Mord mit dem knappest möglichen Quorum von 4:4 Stimmen zugunsten des 19-fach Vorbestraften aus.

Dabei hatte ihn nach seiner Enthaftung ausgerechnet seine Ex-Frau und damit die von der Anklagebehörde angenommene Zielscheibe des 69-Jährigen bei sich aufgenommen. Sie meldete den Mann an ihrer Adresse an und ließ ihn in ihren Büroräumlichkeiten nächtigen. Insofern war es wenig überraschend, dass der immerhin 19-fach Vorbestrafte auch in seiner zweiten Schwurverhandlung wortreich die Anklage zurückwies.