Freispruch nach Diamanten-Bestellungen in Strafhaft

Mit einem Freispruch ist am Wiener Landesgericht der Betrugsprozess gegen einen mehrfach vorbestraften Mann zu Ende gegangen, der in Strafhaft zwei Diamanten im Wert von 2,5 Millionen Euro bestellt und bei einer privaten Fluggesellschaft eine Charter-Maschine für einen Wochenendtrip nach Luxemburg bestellt hatte. Bezahlt wurde weder das eine noch das andere. Ein Schöffensenat kam allerdings zum Schluss, beim Angeklagten sei keine Bereicherungsabsicht vorgelegen.

Ausschlaggebend für die Handlungen, die der von Amir Ahmed rechtsfreundlich vertretene 40-Jährige setzte, waren nach Ansicht des Gerichts bei diesem gutachterlich festgestellte narzisstische Persönlichkeitszüge. "Er wollte sich in einer anderen Welt, nämlich in der der Schönen und Reichen bewegen, um über sein eigentliches Versagen hinwegzutäuschen", heißt es in der vor kurzem getroffenen schriftlichen Gerichtsentscheidung, die der APA vorliegt. Dem 40-Jährigen gehe es darum, "sich selbst als grandios, besonders und letztlich als reichen Mann darzustellen". Ihm sei klar gewesen, dass er weder die Diamanten noch den Flug je bezahlen hätten können, er habe den Flug auch gar nicht antreten wollen: "Er wollte sich lediglich inszenieren."