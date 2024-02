Freinacht 2024: Hohenems feiert den Rosenmontag

Duri, Duri ... Duri Oh! Am Montag, dem 12. Februar 2024, wird der Rosenmontag in Hohenems endlich wieder gebührend gefeiert.

Da in der Freinacht die Sperrzeit für das Gastgewerbe entfällt, bieten einige Hohenemser Gastronomen an diesem besonderen Abend ein kunterbuntes Programm.

Wo in Hohenems am Rosenmontag was los ist, sehen Sie in der folgenden Übersicht:

· Cooltourszene Vereinslokal (Halle)

Die Cooltourszene startet den Rosenmontag um 19 Uhr in der Jakob-Hannibal-Straße 14. Ab 20 Uhr ist der Fassbier Anstich mit dem Schalmeienzug “Mondheuler” und der Guggamusik “HIttisouer Alpa Kracher” geplant. Im Anschluss gibt es Partysound mit DJ Gerät und DJ Joker.

· Landgasthof Hirschen:

Der Landgasthof Hirschen lässt es in der Freinacht ab 17 Uhr so richtig krachen. Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen lustigen Abend.

· Löwenbar:

Die Löwenbar hat für Sie ab 18 Uhr geöffnet und lädt Sie auf einen bunten und ausgelassenen Abend ein.

· Löwenfoyer:

Das Löwenfoyer veranstaltet ab 19 Uhr Live Musik mit DJ Randy. Für das leibliche Wohl wird ein Außenstand mit Schnitzelsemmel sorgen.

· Palast:

Die Palastbar begrüßt Sie ab 18 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung ist DJane Jessi zuständig – sie wird dem Publikum mit Live Musik ordentlich einheizen und die Nacht zum Tag machen.

· VfB:

Im VfB-Clubheim geht es ab 19 Uhr mit Live Musik los. Für eine bombastische und einzigartige Stimmung sorgen Mike Live & DJ Levin Bösch. Von 20 bis 3 Uhr nachts fährt ein Shuttlebus zwischen Rheinauen, Clubheim, Bahnhof und der Cooltourszene

· Wildhütte Rheinauen:

Ein warmes Abendessen können Sie von 17 bis 19.30 Uhr in der Wildhütte genießen (Reservierung erforderlich). Ab 19.30 Uhr geht die bunte Faschingsparty mit DJ Momo und DJ Mike los.

· Weinstein FineWine: