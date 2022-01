Freilandeier könnten wegen Geflügelpest knapp werden

In Folge der grassierenden Geflügelpest könnten Eier aus Freilandhaltung knapp werden. "Die Versorgung mit Fleisch und Eiern werden wir momentan noch sicherstellen können", sagte der Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG), Friedrich-Otto Ripke, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). "Aber es kann sein, dass Freilandeier knapp werden." Grund dafür ist die Stallpflicht, die auch in Teilen Österreichs gilt.

Hühner, die in einem vom Geflügelpest-Virus bedrohten Gebiet im Freien laufen, müssen nämlich in den Stall. Dauert diese verordnete Stallpflicht länger als 16 Wochen, dürfen ihre gelegten Eier nur noch als Eier aus Bodenhaltung verkauft werden.

Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts läuft derzeit in Europa die bisher stärkste Geflügelpestepidemie ab. Die Seuche, - umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt - ist für Hausgeflügel hochansteckend. Ende November war der Erreger auch in Österreich nachgewiesen worden. Das Land Kärnten verhängte daraufhin für alle Bestände mit mehr als 350 Tieren ein Stallpflicht. Nach Auftreten eines Falls in der Oststeiermark wurde Ende Dezember auch in der Steiermark eine Stallpflicht.