Freiheitliche wollen "Blum-Bonus"

FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi: "Wir müssen alles tun, damit unsere Jugendlichen in Vorarlberg nicht auf der Strecke bleiben."

FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi begründet seine Initiative: „Wenn aktuell rund 2.000 Jugendliche in Vorarlberg ohne Arbeitsplatz dastehen, dann müssen endlich alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um dieser besorgniserregenden Entwicklung wirkungsvoll entgegenzutreten. Und solange die schwarz-grüne Bundesregierung es nicht schafft, hier endlich ausreichende Fördermaßnahmen auf den Weg zu bringen, die eine Lösung bringen, müssen wir im Land selbst alles tun, damit unsere Jugendlichen nicht auf der Strecke bleiben. Und zwar unverzüglich. Nur so können wir das Problem in den Griff bekommen und ein massives Ansteigen der Jugendarbeitslosigkeit im Herbst verhindern“, so der FPÖ-Landesobmann.