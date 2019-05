Freibad Val Blu startet in eine neue Sommersaison

Nach einer äußerst erfolgreichen Premiere im Vorjahr startet die rund-erneuerte Val-Blu-Freibadanlage mit viel Euphorie in die neue Badesaison.

Nach einem äußerst erfolgreichen Premierenjahr startet das Val Blu in Bälde in die neue Freibadsaison. Das im vergangenen Sommer neu eröffnete Freibad hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Mit einem 50-m-Sportbecken sowie einem separaten Familienbereich mit Planschbecken und Matschzone bietet das großzügig angelegte Freibad sowohl für ambitionierte Schwimmer wie auch Familien mit Kindern genau das Richtige. Sonnenanbeter finden auf der weitläufigen Liegewiese garantiert ein ruhiges Plätzchen. Wer hingegen Lust auf Action hat, ist bei der Sprungturmanlage oder der interaktiven Speedrutsche bestens aufgehoben.

43.000 Besucher wurden im Vorjahr in der neuen Freizeitoase gezählt. In der modernisierten und ausgebauten Sauna ließen es sich im ersten Jahr rund 28.000 Gäste gut gehen. Entsprechend zufrieden fällt die Bilanz von Geschäftsführer Jakob Glawitsch aus. „Wir können mit der ersten Saison mehr als zufrieden sein. Es war wirklich ein gutes Jahr und ein super Start nach der Wiedereröffnung“, resümiert der Val-Blu-Geschäftsführer, der der neuen Badesaison mit großer Vorfreude entgegensieht: „Es wurden heuer im Vorverkauf bereits mehr Saisonkarten gekauft als im Vorjahr. Das Freibad wird von den Bludenzern also sehr gut angenommen. Wir freuen uns alle auf die bevorstehende Sommersaison, mit hoffentlich viel Sonnenschein und warmen Temperaturen, damit unser Freibad auch ordentlich genützt werden kann“, so Glawitsch.