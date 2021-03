Fraxern: Auto geriet in Vollbrand

Am Sonntag geriet ein Auto in Fraxern in Vollbrand. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Am Sonntag, gegen 12.25 Uhr, fuhr ein Fahrzeuglenker mit Beifahrerin in Fraxern auf dem Kugelweg in Richtung Parkplatz bei der Sportanlage. Während der Fahrt nahm er einen beißenden Geruch im Fahrzeug war. Er hielt sofort das Fahrzeug an und öffnete die Motorhaube. Dabei schlugen den Fahrzeuglenker schon Flammen entgegen. Der Brand konnte vom Fahrzeuglenker selbst nicht mehr gelöscht werden.

Der in Vollbrand stehende Pkw wurde von der Feuerwehr Fraxern gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 Personen im Einsatz.