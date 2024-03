Frauenwelten im Zeichen der Mitbestimmung

In Hohenems stand der Weltfrauentag 2024 ganz im Zeichen von gegenseitigem Empowerment und Frieden und wurde im Podiumsgespräch von vier beeindruckenden Frauen thematisiert.

Über 200 Personen füllten s’Kästle, die Räumlichkeiten der Offenen Jugendarbeit Hohenems, bis auf den letzten Platz. Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Patricia Tschallener sprach in ihrer Begrüßung davon, dass es in erster Linie wichtig sei, Frauen in der Sprache sichtbar zu machen. Denn Sprache erzeugt Bilder im Kopf und diese Sichtbarkeit führt zur Bewusstseinsbildung und Vorbildern. Danach bat Moderatorin Lisa Hämmerle, Friedens- und Konfliktforscherin, die vier Podiumsgäste Anika Reichwald, Elif Dağlı, Mirela Malagić und Samantha Bildstein auf die Bühne, um diesen Tag für die Sichtbarkeit der Mitbestimmung zu feiern.