Frauentreff mit Vortrag zum Thema „Psychische Gesundheit“

Der erste Frauentreff nach der Sommerpause findet am Mittwoch, dem 3. Oktober 2018, um 19 Uhr im Gemeinschaftsraum, Im Brühl 20, statt.

Christiane Huber-Hackspiel, Akad. Mentalcoach und Dipl. Lebens- und Sozialberaterin, gibt an diesem Abend einen interessanten Einblick, wie Gedanken die psychische Gesundheit beeinflussen und wie man mental gestärkt den Alltag bewusst gestalten kann.

Im Rahmen des Frauentreffs wird sie mit den Teilnehmerinnen darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, um mit sich selbst achtsam umzugehen und den Alltag bewusst zu gestalten.

Der Frauentreff ist kostenfrei und steht allen Frauen offen, die sich in angenehmer Atmosphäre mit anderen Frauen austauschen, sich inhaltlich zu einem interessanten Thema informieren und Kontakte knüpfen wollen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Veranstaltung der Stadt Hohenems findet in Kooperation mit dem Fraueninformationszentrum „femail“ statt.