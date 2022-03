Frauenthemen in Hohenems

Anlässlich des Internationalen Weltfrauentages, der am Dienstag, dem 8. März 2022, gefeiert wurde, haben die Stadt Hohenems und die OJAH gemeinsam eine Veranstaltung initiiert.

Dieser Einladung sind knapp 40 Frauen ins Foyer des Löwensaals gefolgt. Offiziell begrüßt wurden die anwesenden Damen von Vizebürgermeisterin Patricia Tschallener, welche sich mit ihren Worten an die Frauen richtete: „Die Stadt Hohenems will Frauenthemen sichtbar machen und hat dafür in diesem Jahr ein separates Frauenbudget beschlossen. Innerhalb dieses Jahres sollen verschiedene Veranstaltungen, Projekte sowie Kooperationen mit Themenschwerpunkten durchgeführt werden.“