Frauenring: Inflation macht Frauenleben "unleistbar"

Die Frauenpolitik müsse aus dem "Tiefschlaf" geweckt worden, haben Frauenorganisationen am Vortag des Internationalen Frauentages gefordert. Bei der Pressekonferenz unter der Statue der Göttin Pallas Athene vor dem Parlament gab man sich kämpferisch: Es brauche eine fortschrittliche, "echte Frauenpolitik", die Maßnahmen gegen Teuerung, Altersarmut und Gewalt an Frauen anbietet, appellierte etwa Frauenring-Vorsitzende Klaudia Frieben.

Diese müsse Frauen schützen und unterstützen. Viel Geld werde in Österreich in den nächsten Jahren für die Landesverteidigung ausgegeben, wenig gebe es für Frauen, die in ihrem eigenen Heim von Gewalt betroffen sein können, so Frieben. Zwei bis drei Frauen würden jedes Monat in Österreich ermordet, über 3.000 Frauen und ihre Kinder müssten jährlich in Frauenhäuser flüchten, berichtete Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser. Die Täter würden hingegen kaum zur Verantwortung gezogen, fast jede Anzeige wegen Partnergewalt eingestellt werden. Für die Umsetzung der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen seien 250 Millionen Euro jährlich sowie 3.000 Vollzeitarbeitsplätze notwendig, meinten Frieben und Rösslhumer.