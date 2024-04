Frauenpower in Lustenau: Das ist die erste weibliche Leitung des Roten Kreuzes

Nadine Fitz (38) wurde zur ersten Kommandantin der Rotkreuz-Abteilung Lustenau ernannt.

Die Rotkreuz-Abteilung Lustenau hat einen bedeutenden Führungswechsel vollzogen: Nadine Fitz übernimmt als erste Frau die Rolle der Kommandantin in der über 160-jährigen Geschichte des Roten Kreuzes Vorarlberg. Ihre Stellvertreterin wird Magdalena Lang, was dieses Team zum ersten rein weiblichen Führungsgespann in der Geschichte der Abteilung macht.