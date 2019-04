Frauenpower im Emser Handel

Hohenems. Während vielerorts die Stadtkerne vereinsamen, Läden schließen und viele Geschäftsflächen leer stehen, zieht in viele Hohenemser Innenstadtgeschäfte wieder Leben ein.

Bei „Fräulein Amann“, Schreib- und Spielwaren in der Marktstraße 27, erhält man kreatives Bastel- und Schreibmaterial und schadstofffreies, nachhaltiges Spielzeug, welches durchaus vom eigenen Sohn erstmal auf Tauglichkeit getestet wird, bevor es in das den Kunden empfohlen wird. „Die Idee, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, trug ich schon länger mit mir herum. Erst als ich in der Markstraße in Hohenems einfach das perfekte Lokal für meinen Laden entdeckt hatte, gelang die Idee zur Umsetzung“, so Petra Amann.