Frauenleiche mitten in Hamburg auf Gehsteig abgelegt

Ein 55-Jähriger hat in der Nacht auf Montag eine tote Frau mitten in einem Hamburger Wohngebiet auf einen Gehsteig gelegt. Nach Polizeiangaben beobachteten Zeugen den Vorgang und alarmierten die Beamten, die den Mann noch auf der Straße vorläufig festnahmen. Bisher gibt es allerdings keine Hinweise auf ein Verbrechen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte die 50-Jährige mit dem 55-Jährigen und weiteren Männer in einer Wohnung in dem Haus unmittelbar am Fundort gewohnt haben. Die Männer sagten laut Polizei aus, dass die Frau seit längerem schwer krank gewesen und schließlich gestorben sei. Sie hätten die Leiche nicht mehr im Haus haben wollen.