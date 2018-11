Frauenleiche in Kofferraum eines Autos in Franken entdeckt

Die Polizei hat in Franken in Deutschland die Leiche einer Frau im Kofferraum eines Autos entdeckt. Der Fahrer ist in Haft. Mit Müh und Not hielten die Polizisten den Lenker an, weil er in Schlangenlinien gefahren war. Dann machten sie die grausige Entdeckung im Kofferraum. Der 21-jährige Fahrer hatte bei der Kontrolle in der Nacht auf Sonntag noch fliehen wollen, wurde aber festgenommen.

Die Frau – eine 57-Jährige aus Nürnberg – ist vermutlich durch Gewalteinwirkung gestorben, teilte die Polizei mit. Im Laufe des Sonntags sollten der 21-jährige Tatverdächtige vernommen und das Opfer obduziert werden. Ob der Mann unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, wurde zunächst nicht bekanntgegeben.