Frauen*Gespräche

Miteinander frühstücken – sich kennenlernen – Leben teilen: Ein gemütliches Frühstück bietet Frauen aller Nationen und Altersstufen die Möglichkeit, sich kennenzulernen, zu plaudern, sich zu einem gemeinsamen Thema auszutauschen und auch zu unterstützen.

Am Samstag, dem 13. April 2024, von 9 bis 12 Uhr informiert Medienexpertin Conny Lang in der Servicestelle für Betreuung und Pflege, Diepoldsauer Straße 7: Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Es kann uns den Zugang zur Welt erleichtern, viele nutzen das Potential jedoch noch nicht aus oder gehen leichtfertig mit ihren Daten um, da es ihnen an Wissen fehlt.