Frauen*Gespräche

Miteinander frühstücken – sich kennenlernen – Leben teilen! Ein gemütliches Frühstück bietet Frauen aller Nationen und Altersstufen die Möglichkeit, sich kennenzulernen, zu plaudern, sich zu einem gemeinsamen Thema auszutauschen und auch zu unterstützen.

Am Samstag, dem 2. März 2024, von 9 bis 11 Uhr informiert Dipl. Lebens- und Sozialberaterin & Mentalcoach Cigdem Gökmen-Erden in der Diepoldsauer Straße 7 zum Thema „Selbstfürsorge im Alltag: Warum kleine Freiräume entscheidend sind“: Es ist wichtig, dass jeder Mensch sich selbst Freiräume gewährt, selbst wenn sie nur klein sind. Zeit für sich zu nehmen und bewusst etwas zu tun, das einem gut tut, dient als dringend benötigte Atempause im hektischen Alltag: Wann nimmst du dir Zeit für dich? Wo/Wie gebt ihr euch in der Familie Freiräume?