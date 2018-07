Frauenfiguren und Qualität, die sich durchsetzten

Echte Überfliegerinnen, das sind Carmen und Rosina trotz der wackligen Starts.

Man stelle sich das vor: Gerade eben sind die letzten Takte von George Bizets Oper „Carmen“ in der Pariser Opéra-Comique verklungen. Es ist der 3. März 1875 und die Uraufführung ist geschafft. Und dann? Totenstille, zaghafter Applaus. Dass sowohl Publikum als auch Kritik Bizets Oper „Carmen“ eher unterkühlt aufgenommen hatten, ist noch wohlwollend formuliert. Aber was hätte man auch anderes erwarten sollen, wenn selbst Bizet mit einem „endgültigen und hoffnungslosen Reinfall“ rechnete. Ganz so schlimm war es dann aber auch wieder nicht. Die Nasen rümpften sich zwar schon – schließlich wurde Carmen ja von ihrem Liebhaber ermordet – und dann auch noch in diesem Milieu von Dieben, Zigeunerinnen und Tabakarbeitern. Aber das war es dann auch wieder mit dem „Skandälchen“. Obwohl, dass Bizet sich für die Opernbühne dieses „Superweib“ Carmen aussuchte, das mit den Männerherzen zu jonglieren wusste und die Farbschattierungen der moralischen Graubereiche bestens kannte, war für die feine Pariser Gesellschaft wohl einfach ein bisschen zu viel des Guten.

In Wien war alles anders

Überhaupt, derartige „hässliche Entlein“ wie „Carmen“ wohl eines war, gibt es in der Geschichte gar nicht so selten. Bei der Uraufführung ein Reinfall, im Laufe der Zeit ein „schöner Schwan“. So kam es nämlich auch für „Carmen“. War dem Pariser Premierenpublikum teils die Musik zu verstiegen und intellektuell, konnten andere George Bizet einfach nicht verzeihen, dass er ein Stück, das in der „Opéra-Comique“ aufgeführt wurde, mit einem Mord enden ließ. „So etwas hat es nie zuvor gegeben“, notierte sich auch Operndirektor Camille du Locle. Kurz und gut: „Carmen“ überzeugte nicht, vorerst nicht.

Denn nur sieben Monate später brach das „Carmen“-Fieber doch noch aus und hält bis heute an. Allerdings in Wien und nicht in Paris. Und Bizet selbst hatte mittlerweile auch schon das Zeitliche gesegnet. Dass er an gebrochenem Herzen über seine „Carmen“ gestorben sei, gehört allerdings ins Reich der Mythen und Märchen. Was aber stimmt, ist, dass die Probenarbeiten zu „Carmen“ an seinen Kräften und seinem bereits geschwächten Herzen zehrten.

Kapitale Katastrophe

Ein anderer Schauplatz, eine andere Uraufführung, die zwar auch zehrte – an den Nerven und nicht am Herzen – und dadurch zum Glück nicht tödlich endete. Die Rede ist von Gioachino Rossinis „Barbier von Sevilla“, und die Uraufführung war das, was man eine kapitale Katastrophe nennen darf. Es ist der 20. Februar 1816 und man hat sich soeben in den Sesselreihen des Teatro Argentina in Rom bequem eingerichtet. Am Pult steht Rossini selbst und gegeben wird sein neuestes Werk, eine amüsante Geschichte um ein Liebespärchen, einen alten Raffzahn und einen schlauen Barbier, der die Sache schon richtet – kurz und gut: eine Opera buffa, wie sie im Buche steht. Wobei eigentlich ist es ja die Dame, also Rosina, die ganz Herrin der Lage ist und die Zügel und damit die Handlung fest im Griff hat. Kein dummes, kleines Mäuschen ist sie, sondern vielmehr die Puppenspielerin, die die Marionetten tanzen lässt, bis sie hat, was sie will.

Und die Damen und Herren im Publikum? Die pfiffen, buhten und führten sich auf, als gäbe es kein Morgen. Der Grund war wohl weniger Rossinis Werk, als eine interne Intrige. Denn Rossinis Oper gab es nämlich eigentlich schon. Die bis dato erfolgreichste Umsetzung stammte von Giovanni Paisiello, und dessen Fans waren über Rossinis Ansinnen einfach nur empört. Pfiffe, Schreie, höhnisches Gelächter waren da noch das Harmloseste, was Rossini in stoischer Ruhe am Abend der Uraufführung über sich ergehen ließ.

Denn zuerst stolperte einmal der Basilio auf seinem Weg über die Bühne, stürzte großflächig auf sein Gesicht und absolvierte den Premierenabend doch etwas ramponiert und blutverschmiert. Dann kam die Katze. Dann kam tatsächlich eine Katze auf die Bühne. Die sprang fröhlich zwischen den Sängern hin und her, spielte mit den Rocksäumen, strich um sämtliche Beine und rollte sich genüsslich auf den Rücken. Auf Versuche, sie von der Bühne zu verjagen, antwortete das Tierchen mit erneutem Erscheinen – dieses Mal auf der anderen Seite des Bühnenrandes. Zum großen Finale sprang sie dann übrigens einfach dem Bartolo in die Arme. Und das Publikum? Das begann lautstark zu miauen, jedes Mal, wenn die Katze sich blicken ließ.

Rossini aber dirigierte weiter, verbeugte sich, ohne auch nur die geringste Gemütsregung durchblicken zu lassen, und ging nach Hause. Am nächsten Tag soll er allerdings einem Kollegen den Vortritt am Pult gelassen haben.