Frauenarbeitslosigkeit mit langfristigen Folgen

Schoch: Frauen leisten wieder mehr unbezahlte Betreuungsarbeit – auf Kosten ihrer existenziellen Absicherung.

In der Krise ist die Arbeitslosigkeit bei Frauen und Männern stark gestiegen. Aufgrund des Gender Care Gap haben es Frauen jedoch schwerer, wieder einen Job zu finden, von Teilzeit auf Vollzeit aufzustocken oder an Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen teilzunehmen. "Frauen sind die Reservearmee in Sachen Pflege und Kinderbetreuung. Sie müssen einspringen sobald die entsprechenden Strukturen wegbrechen. Was – auch nach der Öffnung – bleibt, ist die Skepsis der Arbeitgeber:innen gegenüber Frauen und ihrer Zuverlässigkeit als Mitarbeiterinnen."