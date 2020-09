Frauen verdienen immer noch zu wenig

Von der Hilfskraft bis zum Akademiker - es gibt in Österreich keine einzige Berufsgruppe oder Branche, in der Frauen gleich viel verdienen wie Männer. Das geht aus dem jüngst verfügbaren Einkommensvergleich der Statistik Austria für das Jahr 2018 hervor. Insgesamt liegt darin der mittlere Bruttoverdienst der Arbeitnehmerinnen mit 13,43 Euro pro Stunde um 17,4 Prozent unter jenem ihrer Kollegen.

So gingen beispielsweise männliche Führungskräfte mit 32,65 Euro pro Stunde nach Hause, weibliche mit nur 25,05 Euro - sie stellten einen Anteil von 25 Prozent. Auch bei den Verdiensten der Hilfsarbeitskräfte gibt es einen deutlichen Unterschied - Frauen (Anteil: 47,3 Prozent) erhielten 9,68 Euro, Männer 12,09 Euro.

In Richtung Ausgeglichenheit geht es nur schleppend. Aber der Lohnunterschied sei leicht rückläufig, hielten die Statistiker am Dienstag fest. In zwölf Jahren sank der Verdienstunterschied um 5,3 Prozentpunkte, das waren nur 0,4 Prozentpunkte pro Jahr. Zwischen 2010 und 2014 hatte sich die Differenz von 21,1 Prozent auf 19 Prozent verringert, 2006 waren es noch 22,7 Prozent gewesen.