Frauen trifft Krise wirtschaftlich stärker als Männer

Die Coronakrise hat für Frauen dramatischere wirtschaftliche Folgen als für Männer, berichten Bernhard Kittel und Thomas Resch vom Institut für Wirtschaftssoziologie der Universität Wien.

Öfter in Kurzarbeit geschickt

Nach Daten, die die beiden Forscher im Rahmen des "Austrian Corona Panel Projects" (ACPP) der Uni Wien erhoben haben, wurden 7,3 Prozent der Frauen im ersten Lockdown im April 2020 arbeitslos, bei den Männern waren es 4,8 Prozent. Frauen wurden auch öfter in Kurzarbeit geschickt, nämlich 27,4 Prozent gegenüber 23,1 Prozent der Männern. Nach dem Lockdown, nämlich im Juli, lagen beide Geschlechter bei der Kurzarbeit gleichauf (Frauen: 19,9 Prozent, Männer: 19,4 Prozent), es waren aber immer noch 7,0 Prozent der Frauen ohne Arbeit, ein doppelt so hoher Prozentsatz wie bei den Männern (3,2 Prozent).

"Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und der Maßnahmen zu deren Bekämpfung haben also Frauen schwerer getroffen als Männer", so Kittel. Als Konsequenz würde ihr psychisches Wohlbefinden sinken, was sich in einem im Vergleich zu Männern stärker erhöhten Depressionsrisiko zeige.