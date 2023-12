Frauen-Quartett organisiert den Nikolobesuch in Rankweil

Pfarre Rankweil und Arbeitskreis Feste und Feiern sorgen für einen professionellen Ablauf des alten Brauchtum.

RANKWEIL. Vor fast sechs Jahrzehnten organisierte die Pfarre Rankweil den Besuch vom Nikolaus in Familien der Marktgemeinde Rankweil. Seit dem Jahr 1983 hat der Arbeitskreis Feste und Feiern in Zusammenarbeit mit der Pfarre Rankweil diesen alten Brauch übernommen. Das Frauen-Quartett Elisabeth Simma-Rauch, Elisabeth Frick, Eveline Sinz und Marlene Morscher kümmert sich ehrenamtlich seit acht Jahren um die gesamte Organisation vom Nikolaus in Rankweil und um den reibungslosen Ablauf des alten Brauchtums. „Es ist ein toller alter Brauch. Die strahlenden Augen der vielen Kinder sind einfach großartig. Wir verrichten diese Arbeit sehr gerne“, sagen die Frauen vom Nikolaus- Organisationsteam. Marlene Morscher zählt schon vierzig Jahren zum Team in der Organisation und leistet im Hintergrund wie auch die anderen Frauen großartige Arbeit. 14 Gruppen, bestehend aus Nikolaus, Knecht Ruprecht und Fahrer sind heute wieder in ganz Rankweil unterwegs, um etwa hundert Familien einen Besuch abzustatten. Bekannte, langjährige Rankweiler Persönlichkeiten verkleiden sich für einige Stunden als Nikolaus und tragen so zum großen Gelingen dieses Brauchtum in ihrer Heimat bei. Viele der Rankler Nikolos stellen sich schon dreißig Jahre in den Dienst der guten Sache und bescheren die Kinder mit Geschenken und manch weisem Wort. Die jährliche Schulung der Diözese Feldkirch zwecks Fortbildung zum Nikolaus werden von den Rankweiler Nikolos gerne in Anspruch genommen. Schon über viele Jahre hinweg wird ein Teil der Einnahmen aus dem Nikolobesuch in Rankweil eine soziale Aktion unterstützt.VN-TK