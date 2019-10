Frauen haben immer noch Berührungsängste bei der Geldanlage

Frauen hätten immer noch größere Berührungsängste als Männer, wenn es um die Geldanlage geht, sagte Angelika Slavik, Ko-Autorin des Buchs "Money Queen - Der Geldplan für Chaosgöttinnen", im Gespräch mit der APA anlässlich des Weltspartages am 31. Oktober. Dies liege aber nicht nur am individuellen Risikoverhalten, sondern sei auch Resultat struktureller wirtschaftlicher Benachteiligungen.

Diese strukturelle Benachteiligung fange mit der Tatsache an, dass Mädchen weniger Taschengeld bekommen würden als Buben und spanne sich bis zum Gender-Pay-Gap. Dies führe dazu, dass Frauen weniger Geld sparen und anlegen, und in Folge auch weniger Geld im Alter zur Verfügung hätten. "Das ist eigentlich wahnsinnig ungerecht, so die SZ-Wirtschaftsredakteurin Slavik. Auch die hohe Teilzeitquote bei Frauen, die Kinder betreuen, trage dazu bei, dass weniger Einkommen zum Veranlagen zur Verfügung stehe.