Frauen ernährten sich laut Studie etwas besser als Männer

Im weltweiten Vergleich hielten sich Frauen besser an empfohlene Ernährungsweisen als Männer. Im Durchschnitt aßen sie demnach etwas mehr Obst, stärkearmes Gemüse wie zum Beispiel Kohl, Gurken oder Tomaten sowie Vollkornprodukte, wie aus einer im Fachmagazin "Nature Food" veröffentlichten Studie hervorging.

Den Untersuchungen der Wissenschafterinnen und Wissenschafter um Victoria Miller von der Tufts University (Boston/USA) zufolge ist der Vorsprung der Frauen in Ländern mit hohem Einkommen sowie in Zentral- und Osteuropa und Zentralasien besonders groß. Für ihre Untersuchung hatten die Wissenschafter Daten von über 1.100 Studien ausgewertet und daraus das Ernährungsverhalten von Menschen aus 185 Ländern zwischen den Jahren 1990 und 2018 herausgearbeitet. Die Studie schließt auch Daten von Kindern und Jugendlichen mit ein - nach Angaben der Wissenschafter eine Neuheit. Die Forscher wiesen auf einige Einschränkungen der Studienergebnisse hin. So lägen beispielsweise nicht aus allen Ländern vollständige Daten vor.