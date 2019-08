Frauen Cupschlager auf der Birkenwiese

Im ÖFB Ladies Cup kommt es in der ersten Runde zum Pokalhit zwischen Dornbirn und Vorderland.

Seit rund drei Wochen bereiten sich die Ladies des FC Dornbirn auf die neue Saison in der Vorarlbergliga vor. Neben den intensiven Trainingseinheiten gab es für die Damen rund um Cheftrainer Günther Kerber auch schon zwei Testspiele. Gegen die Damen von Wacker Innsbruck gab es vor einer Woche einen 5:0 Erfolg und auch im zweiten Test am vergangenen Sonntag gegen die U17 Mädchen des FC Luzern feierten die Rothosen einen 8:1 Erfolg. „Die Erwartungshaltung beim Verein ist nach der erfolgreichen letzten Saison hoch und wir werden uns nach der Decke strecken müssen“, blickt FC-Damentrainer Günther Kerber in die Zukunft.

Nach dem Meistertitel in der Landesliga spielen die FCD Ladies in der kommenden Saison in der neugebildeten Vorarlbergliga. Meisterschaftsstart ist am 14. September – das erste Saisonhighlight steigt aber bereits am kommenden Donnerstag, 15. August. Auf der Dornbirner Birkenwiese kommt es in der ersten Runde des ÖFB Ladies Cup zum Duell mit dem Bundesligisten des FFC Vorderland. „Wir freuen uns riesig mit der besten Mannschaft Vorarlbergs schon zum Saisonstart zu messen. Ein absolutes Traumlos, die Tagesverfassung wird eine große Rolle spielen“, weiß auch FCD Spielführerin Leonie Salzgeber, dass es gegen die Oberländer ein schweres Spiel wird. Die Gastgeberinnen werden jedenfalls topmotiviert ins Spiel gehen und hoffen dabei auf zahlreiche Fans auf der Birkenwiese – Anstoss ist am Donnerstag, 15. August um 10 Uhr. MIMA