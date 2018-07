Frauen bekommen 43 Prozent weniger Pension

Frauen bekommen in Österreich durchschnittlich um 43 Prozent weniger Pension als Männer. Darauf weist jährlich der "Equal Pension Day" hin, der heuer auf den 28. Juli fällt. Das ist jener Tag, an dem der durchschnittliche Pensionist seit Beginn des Jahres jenen Betrag erhalten hat, den die durchschnittliche Pensionistin erst mit Jahresende erreichen wird.

Der Equal Pension Day wird seit dem Jahr 2015 von der Statistikabteilung der Stadt Wien berechnet. In diesen vier Jahren gab es österreichweit eine Verbesserung von zwei Tagen. Am meisten, nämlich um sechs Tage, sind die Pensionseinkommens-Differenzen zwischen Frauen und Männern in Wien geschrumpft. Das Burgenland hat sich seit 2015 um fünf Tage verbessert. Am dritten Platz liegt Niederösterreich mit einer Verbesserung von drei Tagen. Zwischen den einzelnen Bundesländern gibt es deutliche Unterschiede. So liegt der Equal Pension Day in Vorarlberg (5. Juli) mehr als eineinhalb Monate vor jenem in Wien (27. August). Österreichweit wurde der 28. Juli errechnet.