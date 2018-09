Frau wirft US-Richterkandidaten versuchte Vergewaltigung vor

Eine Hochschullehrerin wirft dem Kandidaten von US-Präsident Donald Trump für das Oberste Gericht, Brett Kavanaugh, versuchte Vergewaltigung vor. In einem Interview mit der "Washington Post" schilderte die kalifornische Professorin Christine Blasey Ford Details des Übergriffs, der sich vor Jahrzehnten auf einer Teenager-Party zugetragen haben soll. Kavanaughs Bestätigung wackelt nun.

Mehrere Senatoren wollen die ursprünglich für diese Woche geplante Bestätigung des Richterkandidaten verschieben, um Ford persönlich anzuhören. Die Vorwürfe gegen Kavanaugh waren bereits in der vergangenen Woche bekannt geworden, nachdem Ford zwei Parlamentarierinnen vertraulich davon unterrichtet hatte. Sie selbst blieb zunächst anonym, bis sie am Sonntag mit dem Interview aus der Deckung kam. Damit gewinnen die Vorwürfe an Gewicht, weil sie nicht mehr als anonymer Denunziationsversuch abgetan werden können.