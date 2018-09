Frau von ÖVP-Sozialsprecher ist IfS-Aufsichtsratsvorsitzende

Rund um die von der wpa zuletzt berichteten Gewinnrücklagen in Millionenhöhe bei dem mehr oder weniger zur Gänze aus öffentlichen Mitteln finanzierten Institut für Sozialdienste IfS kommen jetzt weitere Details in die öffentliche Wahrnehmung.

Das Land Vorarlberg ist über den Sozialfonds der wesentliche Geldgeber für Einrichtungen wie das IfS. Pro Jahr wurden im Schnitt zuletzt rund 20 Millionen Euro an das IfS überwiesen. Für 2019 sind 21 Millionen Euro budgetiert. Dabei sind die ebenfalls millionenschweren Zuwendungen der Vorarlberger Gemeinden an das mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigende Sozialunternehmen noch gar nicht enthalten.

Die Möglichkeiten zur permanenten Einsichtnahme des Landes Vorarlberg in die Bücher von Sozialeinrichtungen wie dem IfS sind unterdessen etwas zahnlos, zum Beispiel wenn es um einen detaillierten Blick in die jährlichen Geschäfts- bzw. Jahresabschlüsse geht. Hier ist nicht die Rede von jenem reich bebilderten Jahresbericht, der sich für 2017 bei 44 Seiten nur auf drei Seiten mit Geschäftszahlen auseinandersetzt. Es geht um die ungekürzte Langversion des geprüften Jahresabschlusses (Bilanz samt Gewinn- und Verlustrechnung) der gemeinnützigen IfS GmbH. Sie wäre wesentlich aufschlussreicher hinsichtlich der Geldflüsse als ein paar Kennzahlen.

Kein Vertreter des Landes im Aufsichtsrat

Im Gegensatz zu Einrichtungen wie der KHBG (Krankenhaus-Betriebsgesellschaft) oder der Fachhochschule Vorarlberg oder der KUGES (Vorarlberger Kulturhäuser Betriebsgesellschaft) ist das Land Vorarlberg beim IfS nicht beteiligt. Bei KHGB, FH oder KUGES, die wie FH oder KUGES deutlich weniger Geld wie das IfS erhalten, gehört das Land Vorarlberg zu den Miteigentümern. In deren Aufsichtsräten sitzen dadurch zumeist Mitglieder der Landesregierung oder die Leiter der entsprechenden Fachabteilungen innerhalb der Landesregierung. Über sie hat das Land Vorarlberg in den Aufsichtsratssitzungen also vollen Einblick in alle Zahlenvorgänge und auch entsprechende Einflussmöglichkeiten. Und auch uneingeschränkten Einblick in die vollständigen Jahresabschlüsse.