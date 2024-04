Frau verletzte in Graz Freund mit Messer lebensgefährlich

Eine Frau (48) hat am Sonntagabend in einer Wohnung im Grazer Bezirk Gries ihren Freund (31) mit einem Messerstich lebensgefährlich verletzt. Eine Zeuge verständigte die Polizei, die Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Der 31-Jährige konnte im LKH Graz stabilisiert werden, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte.

Zu der Auseinandersetzung war es gegen 19.00 Uhr gekommen, sowohl die Frau als auch der in der Wohnung anwesende Zeuge - wie das Opfer ungarische Staatsangehörige - waren zum Tatzeitpunkt schwer betrunken. Die Ungarin konnte überhaupt erst am Montag befragt werden. Über das Motiv gab es noch keine Angaben. Fest steht, dass die 48-Jährige in dem Streit zu einem Küchenmesser griff und ihrem Freund eine Stichverletzung im Oberkörper zufügte. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, die Frau bestritt eine Tötungsabsicht, vielmehr könne sie sich an kaum etwas erinnern. Die Staatsanwaltschaft Graz hat Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet.