Frau und Hund lagen tot in Wohnung

Frau und Hund lagen tot in Wohnung ©APA/BERUFSFEUERWEHR GARZ

Frau und Hund lagen tot in Wohnung ©APA/BERUFSFEUERWEHR GARZ

Frau tot in Wohnung in Graz aufgefunden

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz haben am Donnerstagnachmittag nach einer zwangsweisen Wohnungsöffnung einen leblosen Körper gefunden. Die Frau dürfte durch einen Brand ums Leben gekommen sein, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit. Das Landeskriminalamt Steiermark ermittle. Die Einsatzkräfte waren wegen starken Brandgeruchs gerufen worden. Auch ein toter Hund befand sich in der Wohnung.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion des Leichnams an. Die Identität der toten Frau sowie die Todesursache standen Freitagfrüh noch nicht fest. Laut der Berufsfeuerwehr Graz, die mit 23 Männern und fünf Fahrzeugen im Einsatz war, war der Brand zwar rasch gelöscht, doch da es sich um einen Schwelbrand gehandelt hat, dürfte er vermutlich schon länger Rauch in der Wohnung verursacht haben.