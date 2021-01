Frau soll erstmals Börse in Paris leiten

Erstmals soll eine Frau die traditionsreiche Börse von Paris leiten. Der Börsenbetreiber Euronext kündigte am Montag an, Delphine d'Amarzit, derzeit Vize-Chefin der Online-Bank Orange, solle das Amt Mitte März antreten. Die Aufsichtsbehörden und die Aktionäre von Euronext müssen noch zustimmen. D'Amarzit ist spezialisiert auf Kapitalmarktentwicklung und europäische Finanzmarktregulierung. Von 2007 bis 2009 arbeitete sie im französischen Finanzministerium.

Euronext betreibt sechs Börsen. Neben der in Paris sind das auch die Plätze in Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lissabon und Oslo. Im Frühjahr soll die Börse in Mailand dazukommen. Auch in Amsterdam und in Lissabon leiten Frauen die Börse, Simone Huis in't Veld und Isabel Ucha. Euronext beschäftigt nach eigenen Angaben ein Drittel Frauen (32 Prozent).