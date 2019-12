Frau raste mit Mann auf Motorhaube über deutsche Autobahn

Mit ihrem Lebensgefährten auf der Motorhaube ist eine 51-jährige Frau über eine Autobahn am Niederrhein gerast.

Der Mann klammerte sich nach Polizeiangaben auf der A61 bei Viersen am Wagen fest, wurde aber schließlich am späten Freitagabend auf die Fahrbahn geschleudert. Schwer verletzt wurde er später von Rettungskräften geborgen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde die Lebensgefährtin noch am Samstag wegen versuchten Totschlags dem Haftrichter vorgeführt. Sie befindet sich in Untersuchungshaft, eine Mordkommission ermittelt. In Ermittlerkreisen wurde davon ausgegangen, dass der Tat ein Streit vorausgegangen war.