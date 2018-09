Frau posiert mit riesigem Leoparden: Hass folgt prompt

Für weltweites Entsetzen sorgt ein Foto, auf welchem eine junge Frau mit einem riesigen erlegten Leoparden posiert - laut Medienberichten ist es der neuntgrößte, der je geschossen wurde. Die Jägerin meldete sich nun selbst zu Wort.

Das Bild einer jungen Frau, welche mit einem von ihr erlegten Leoparden posiert, verbreitet sich derzeit viral in den Netzwerken. Dabei bricht sich der Hass bahn. “Find this bitch”, schreibt etwa ein aufgebrachter User laut “stern.de”. Das Bild wurde in der Zwischenzeit sogar von Topmodel Naomi Campbell geteilt.