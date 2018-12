Frau ohrfeigte mit 2,88 Promille Wiener Polizisten

Einer alkoholkranken Mutter und dem offensichtlich ebenfalls völlig überforderten Vater sind in Wien-Donaustadt vier Kinder abgenommen worden.

Die drei Mädchen – ein noch nicht einmal vier Wochen altes Baby, eine Fünf- und eine Achtjährige sowie ein elfjähriger Bub – befinden sich in der Obhut des Jugendamts.

Der Polizei bot sich in der Wohnung der Familie ein Bild der Verwahrlosung. In allen Räume hätten sich Zigarettenstummel, leere Flaschen und anderer Müll sowie Berge schmutziger Wäsche getürmt. Im Wohnzimmer fanden die Beamten das 24 Tage alte Baby in einem Kinderwagen ohne Windel und eingenässt.