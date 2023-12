Frau nach Zimmerbrand in Wien-Liesing schwer verletzt

In Folge eines Wohnungsbrandes im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in der Elisenstraße in Wien-Liesing hat eine Frau am Mittwochnachmittag einen Herzkreislaufstillstand erlitten. Als Feuerwehrleute dort eintrafen fanden sie die 55-Jährige nur mehr leblos vor. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und brachten die Frau ins Stiegenhaus. Zusammen mit der Berufsrettung wurde eine Reanimation gestartet. Die Frau wurde daraufhin mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Gleichzeitig kontrollierten Feuerwehrleute das restliche Gebäude, konnten jedoch keinen Rauch mehr feststellen, wurde in einer Aussendung berichtet. Der Brand dürfte in der Küche der Wohnung ausgebrochen sein. Die genaue Ursache des Brandes ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Wohnungsinhaberin hatte gegen 13.50 Uhr noch selbst einen Notruf abgesetzt. Dann war jedoch die Verbindung abgebrochen. 26 Feuerwehrleute waren zwei Stunden mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.