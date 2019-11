Frau mit Python um den Hals tot in den USA gefunden

In dem Haus in Oxford lebten fast 140 Schlagen

Tot und mit einer Python um den Hals ist in den USA eine Frau in einem Haus entdeckt worden, in dem fast 140 Schlangen gehalten wurden. Die Frau sei bereits am Mittwoch in einem unbewohnten Haus in Oxford im US-Staat Indiana gefunden worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Um den Hals der Toten sei eine 2,4 Meter lange Python gewickelt gewesen.

Ärzte versuchten vergeblich, die 36-Jährige wiederzubeleben. "Es sieht so aus, dass sie von der Schlange erwürgt wurde", sagte die Polizeisprecherin nach Angaben der Zeitung "Lafayette Journal & Courier". Eine Autopsie solle Gewissheit bringen.

Das Haus gehört dem örtlichen Polizeichef Don Munson und dient der Haltung von rund 140 Reptilien, von denen rund 20 dem Opfer gehörten, wie die Zeitung berichtete. Der Tod der Frau sei "ein tragischer Unfall", sagte Munson, der Hurst gefunden hatte.