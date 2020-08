Über 10.000 Euro Strafe nach Quarantäne-Verstößen

Eine 54-jährige Frau ist am Donnerstag verurteilt worden, weil sie sich wiederholt nicht an die verordnete Quarantäne gehalten hatte.

So ging sie etwa im Supermarkt einkaufen

Zwei Tage nachdem die Frau den Bescheid erhalten hatte, ging sie in den Supermarkt einkaufen. Nachdem die Polizei die Einhaltung der Quarantäne kontrollieren wollte, wurde sie im Geschäft aufgespürt. Sie meinte, dass ihr der Mindestbestellwert für eine Online-Bestellung der Lebensmittel zu hoch gewesen sei. Laut ihren eigenen Angaben bezieht sie eine Pension von 2.100 Euro. Ihr ebenfalls erkrankter Ehemann hielt sich an die Vorschriften.

Sonne tanken gegangen

Gleich am nächsten Tag fuhr die Frau mit dem Lift im Wohnhaus, um den Biomüll rauszubringen und noch ein wenig Sonne zu tanken. Am selben Tag, etwas später, nahm die 54-Jährige noch ein Taxi ins Krankenhaus, da sie sich an der Hand verletzte. Daraufhin wurde sie schließlich festgenommen, Untersuchungshaft wurde keine verhängt. Der Staatsanwalt meinte beim Prozess, dass die Frau "in einer Dreistigkeit" die Gesundheit anderer gefährdet hatte und sich "einen Dreck um andere geschert" habe.