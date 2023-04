Frau in Graz getötet, Täter baute auf Flucht tödlichen Crash

In Graz ist Samstagfrüh eine Frau bei einem Gewaltverbrechen getötet worden. Tatverdächtig ist ihr Lebensgefährte, der offenbar bei der Flucht in der Nähe des Tatortes einen Verkehrsunfall verursachte, bei dem der Unfallgegner ums Leben kam. Der Mann selbst wurde schwer verletzt, in künstlichen Tiefschlaf versetzt und ins Spital gebracht, wie ein Polizist der APA sagte. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die beiden Ereignisse zusammenhängen", so ein Polizist zur APA.

Die 39-jährige Frau wurde schwer verletzt mit Stichwunden in ihrem Wohnhaus in westlichen Stadtbezirk Wetzelsdorf gefunden und verstarb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen des Notarztes. Ihr 28-jähriger Lebensgefährte dürfte laut Polizeisprecher Fritz Grundnig nach der Tat die Flucht mit dem Auto ergriffen haben. In der nahen Straßganger Straße baute er jedoch einen Verkehrsunfall, bei dem der Unfallgegner tödliche Verletzungen erlitt. Die Hintergründe der Tat waren vorerst unklar.