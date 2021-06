Frau in der Steiermark ertrank in Wasserschacht

Eine 91-jährige Frau aus Maria Lankowitz (Bezirk Voitsberg) ist in ihrem eigenen Garten in einen Wasserschacht gestürzt und ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Vorfall in der Zeit von Freitagabend bis Samstagfrüh ereignet. Der Schwiegersohn der Frau fand sie am Samstag gegen 7.30 Uhr. Hinweise auf Fremdverschulden lagen nicht vor, die Staatsanwaltschaft Graz gab die Leiche zur Beerdigung frei.

Die 91-Jährige hatte alleine in einem Einfamilienhaus gewohnt und dürfte in den späten Abendstunden noch ihren Garten gegossen haben. Dazu schöpfte sie Wasser aus einem betonierten Schacht, in dem Regenwasser aufgefangen wird. Vermutlich dürfte sie dabei das Gleichgewicht verloren haben und in den Schacht gefallen sein.