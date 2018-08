Frau in den USA beim Gassigehen von Alligator getötet

Eine Frau ist beim Ausführen ihres Hundes an einer Lagune im US-Staat South Carolina von einem Alligator getötet worden. Das etwa 2,5 Meter lange Krokodil habe die 45-jährige Einheimische auf der Insel Hilton Head Island angegriffen und unter Wasser gezogen, teilte das Sheriffbüro in Beaufort County am Montagabend nach Befragung von Zeugen mit. Dem Hund sei nichts passiert, hieß es.

Feuerwehrleute und Polizisten seien zu der Lagune geeilt und hätten dort den Alligator getötet. Hilton Head Island liegt vor der Ostküste der USA und ist etwa 250 Kilometer von Columbia, der Hauptstadt von South Carolina, entfernt. Eine Autopsie soll nun Aufschluss über die genaue Todesursache der Frau bringen.