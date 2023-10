47-Jährige in Südsteiermark offenbar von Ex-Mann erschossen

In der Südsteiermark ist es Samstagfrüh zu einer Bluttat gekommen. Eine 47-Jährige ist in Wolfsberg im Schwarzautal offenbar von ihrem Ex-Mann (52) erschossen worden. Der Mann verübte noch am mutmaßlichen Tatort Suizid. Die Frau war noch reanimiert worden, letztlich vergeblich, wie ein Polizist der APA sagte. Die Leiche des Mannes wies eine Schussverletzung im Gesicht auf, neben ihm lag eine Waffe. Die Einsatzkräfte waren von der Tochter der 47-Jährigen alarmiert worden.

Die Tochter der Frau musste die schlimme Entdeckung machen - die Leiche des 52-Jährigen und dann die schwer verletzte Mutter. Sie hatte sofort die Rettungskräfte verständigt, die ihrerseits die Polizei alarmierten. Über das Motiv gab es vorerst keine Angaben, auch nicht über die Wohnverhältnisse in dem Haus im südsteirischen Bezirk Leibnitz. Welcher Art die Schusswaffe war und ob sie dem 52-Jährigen gehörte, war ebenfalls noch unklar. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlung und war am Vormittag noch am Tatort, ebenso wie die Spurensicherung.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter ; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich)