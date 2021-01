Frau Holle sorgt erneut für Schnee-Nachschub

Morgen Donnerstag werden die Regen- und Schneefälle nochmals kräftiger, der Freitag verläuft mild und wechselhaft mit kräftigen Regen- und Schneeschauern.

Erneut beschenkt uns Frau Holle mit Schnee. Bereits am Mittwoch hat es tagsüber teils ergiebig geschneit.

Schneefallgrenze steigt

Am Donnerstagvormittag werden die Regen- und Schneefälle kräftiger. Die Schneefallgrenze steigt bis Mittag allerdings auf 1200 bis 1600 Meter. Ab Mittag wird der Sturm auf den Bergen immer stärker und greift bis zum Abend immer häufiger in die Mittelgebirgslagen des Vorderwaldes durch. Mit dem starken Wind steigt die Schneefallgrenze in der zweiten Tageshälfte auf 1500 bis 2000 Meter.