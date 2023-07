Frau flüchtete in Auto von Bayern nach Vorarlberg

Eine 53-jährige Frau ist am Freitagnachmittag mit einem unterschlagenen Auto von Bayern nach Vorarlberg geflüchtet. Sie wurde während ihrer über 35 Kilometer langen Flucht ständig von der Polizei verfolgt, zunächst von der deutschen, dann von der österreichischen. Kurz nach Alberschwende (Bregenzerwald) gelang es, sie anzuhalten. Die Polizei hatte in beiden Ländern mehrere Male in die Luft und auf das Fluchtfahrzeug geschossen, die 53-Jährige wurde aber nicht getroffen.

Nach Angaben von Polizei-Pressesprecher Rainer Fitz gegenüber der APA wollte die Polizei die Frau gegen 13.30 Uhr in Obermaiselstein in der Nähe von Oberstdorf anhalten, weil ihr Pkw als unterschlagen gemeldet worden war. Die Frau widersetzte sich aber der Anhaltung und flüchtete über den Riedbergpass nach Vorarlberg. Zwischen dem Ortsende von Alberschwende und der Einfahrt in den Achraintunnel gelang es, die 53-Jährige so weit abzudrängen, dass sie anhalten musste.

In weiterer Folge schloss sich die Frau im Wagen ein und schluckte Tabletten, noch bevor die Polizisten eine Scheibe einschlagen konnten. Um welche Art von Tabletten es sich handelte, war vorerst unbekannt. Die 53-Jährige wurde umgehend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert.