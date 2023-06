Frau ertrank in der Steiermark in Wasserschacht

Eine 56-jährige Frau ist am Donnerstag in der Südsteiermark nach einem Sturz in einen Wasserschacht ertrunken. Die Frau sei am Abend von Nachbarn in Hengsberg (Bezirk Leibnitz) leblos und kopfüber in dem Schacht vorgefunden worden, hieß es in einer Polizei-Aussendung. Der verständigte Notarzt habe nur mehr ihren Tod feststellen können.

Die Frau dürfte sich - möglicherweise um den Wasserstand abzulesen - in den Schacht gebeugt und dabei das Gleichgewicht verloren haben. Anschließend habe sie sich nicht selbst aus der Lage befreien können und sei wohl ertrunken. Hinweise auf Fremdverschulden lägen keine vor. Der Leichnam wurde bereits von der Staatsanwaltschaft freigegeben.