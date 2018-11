Frau brachte Kind in Pariser Metro zur Welt

In der Pariser Metro hat eine Frau einen kleinen Buben zur Welt gebracht. Das Baby kam am Mittwochabend in einem Wagen der Linie 6 an der Station Glaciere zur Welt, wie die Verkehrsgesellschaft RATP am Donnerstag auf Twitter schrieb. "Herzlichen Dank an den Arzt, der im Zug war und bei der Geburt geholfen hat", hieß es weiter.

Der Bub mit dem Namen Ousmane kann nun bis zu seinem 25. Geburtstag kostenlos mit den Zügen der RATP fahren. Die Metrolinie 6 verbindet den Westen mit dem Osten der französischen Hauptstadt. Die Hochbahnstation Glaciere liegt im 13. Arrondissement der Stadt.

Erst im Juni ist in einem Zug eines Regionalexpresses am Bahnhof Auber in der Nähe des Opernhauses ein Baby zur Welt gekommen. Die Geburt des Kindes wurde damals allerdings etwas beiläufiger verkündet. “Wegen der unerwarteten Geburt eines Kindes in einem Zug am Bahnhof Auber ist der Verkehr zwischen den Bahnhöfen CDG/Etoiles und Nation unterbrochen”, hieß es damals auf Twitter.