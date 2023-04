Frau bei Zimmerbrand in Wien-Favoriten gestorben

Eine ungefähr 60 Jahre alte Frau ist Sonntagfrüh bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten gestorben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits die gesamte Wohnung in Flammen, das Feuer drohte auf darüberliegende Wohnungen und Balkone überzugreifen. Feuerwehrkräfte retteten 22 durch die Flammen gefährdete Menschen aus dem Wohnhaus - mit Drehleitern und einem Sprungkissen sowie mit Fluchtfilterhauben durch das Stiegenhaus. Drei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 5.00 Uhr zum Wohnhaus in der Troststraße gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache war das Feuer in einem Zimmer einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Bereits vor der Ankunft der Berufsfeuerwehr Wien hatte der Brand die gesamte Wohnung erfasst "und drohte in darüberliegende Wohnungen überzugreifen", berichtete Christian Feiler, Pressesprecher der Feuerwehr. Sofort wurde Alarmstufe 2 ausgerufen.